Bitcoin koers: Wanneer is de beste tijd om BTC te kopen?

Een winstgevende Bitcoin investering maken is in theorie eenvoudig. Koop wanneer de Bitcoin koers laag is en verkoop wanneer de koers hoog is. Niets bijzonders.

Die formule klinkt eenvoudig – maar het is niet zo gemakkelijk als het lijkt. Dat geldt vooral voor Bitcoin en andere cryptocurrency’s. Door de volatiliteit van de markt stijgt en daalt de BTC koers enorm, zonder waarschuwing en zonder duidelijke oorzaak. De aankoop van 100 € van vorige week kan vandaag 500 € waard zijn – of 50 €.

Daarom is het leven zo moeilijk voor spot traders die winst maken door de markt te timen – kopen en verkopen op basis van hun voorspellingen over de snel veranderende Bitcoin koers. De BTC waarde stijgt en daalt afhankelijk van de marktdynamiek, wetswijzigingen (zowel echte als geruchten), tweets van beroemdheden en tientallen andere redenen. De markt timen is moeilijk. Daarom verliezen zo veel daghandelaren geld.

De lange termijn bekijken

De grafiek van de prijsgeschiedenis van Bitcoin is een en al steile pieken en plotselinge dalen als je de hoge en lage Bitcoin waardematen op korte termijn bekijkt. Maar als je uitzoomt om de BTC koers over een periode van jaren te onderzoeken, worden de hoogte- en dieptepunten overschaduwd door een langdurige opwaartse trend.

Hier zijn enkele vergelijkingen van de Bitcoin waarde en andere goede beleggingen over de afgelopen 10 jaar. Bekijk de samengestelde jaarlijkse groeipercentages (CAGR) over 10 jaar:

Activa 10-jaarlijks CAGR

Bitcoin 132,2%

Goud 1,2%

S&P 500 16,6%

DJIA 11,41%

Zoals je ziet is de Bitcoin koers de afgelopen 10 jaar met 132,2% gestegen. Dat verplettert de rendementen die verdiend worden door beleggers die voor S&P of Dow Jones indexfondsen kozen.

Het is waar dat de Bitcoin koers op korte termijn snel stijgt en daalt. Als je op korte termijn investeert, kun je heel snel veel geld verliezen of verdienen. Maar deze kortstondige veranderingen in de Bitcoin waarde vinden plaats binnen het kader van langetermijntrends. Als je tien jaar geleden € 1.000 in Bitcoin had geïnvesteerd, zou je vandaag rijk zijn.

Wat voor Bitcoin geldt, geldt ook voor veel andere cryptocurrency’s waarvan de waarde meestal samen met die van BTC stijgt en daalt. De langetermijntrend is opwaarts.

Het klopt dat sommige crypto’s waarde verliezen. Koersgrafieken laten zien dat er weken en maanden zijn waarin de waarde minder kan zijn dan de aankoopprijs. Maar historische gegevens tonen aan dat succesvolle beleggers juist diegenen zijn die Bitcoin en andere crypto’s aanhouden om langetermijndoelen te bereiken. Deze strategie heeft een speciale plaats in de Bitcoin wereld, waar hij bekend staat als “hodl” naar aanleiding van een typfout van een nieuwsgroep.

Leren van het verleden

Wat als je een maand geleden of een week geleden Bitcoin had gekocht? Als je voor 100 € aan BTC had gekocht, wat zou je dan nu hebben?

Je hoeft je dat niet af te vragen. De Kriptomat wat-als calculator voert de berekeningen uit op basis van gegevens die 24 uur per dag geactualiseerd worden. De calculator kan je precies vertellen hoeveel je investering van 100 € vandaag waard zou zijn, aan de hand van historische gegevens.

De calculator kan zelfs resultaten tonen voor elk van de 350+ cryptocurrency’s die bij Kriptomat te koop zijn.

De calculator toont aan dat ondanks de kortstondige volatiliteit, crypto in het algemeen – en Bitcoin in het bijzonder – verbluffende rendementen heeft opgeleverd voor langetermijnbeleggers.

Een goede manier om te profiteren van stijgende langetermijntrends is de Kriptomat Periodieke Aankoop-functie, waarmee je een schema kunt instellen van regelmatige aankopen op wekelijkse, tweewekelijkse of maandelijkse basis. Voor de prijs van een dagelijkse kop Starbucks kun je langzaam maar zeker je cryptoportefeuille opbouwen om langetermijndoelen te ondersteunen, zoals pensionering, de aankoop van vastgoed of het betalen van een dure universitaire opleiding.

Conclusie

Hordes geldverliezende day traders kunnen je vertellen dat er niets eenvoudigs is aan het voorspellen van hoogte- en dieptepunten als het op cryptoprijzen aankomt. De factoren die de Bitcoin koers beïnvloeden zijn te veel en te vaag om bij te houden.

Hoewel de prijsvolatiliteit het leven van day traders moeilijk maakt, worden de effecten ervan overschaduwd door de Bitcoin prijstrends op lange termijn. Er zijn geen garanties bij beleggen, maar honderdduizenden Bitcoin bezitters hebben succes geboekt door crypto als een langetermijnbelegging te overwegen.