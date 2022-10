Verdachte situatie Den Haag is loos alarm

De verdachte situatie die er zaterdagmiddag voor zorgde dat de omgeving van het Catshuis werd afgezet, blijkt loos alarm. Dit meldt de politie, die geen nadere informatie wil geven over de melding.

De afzetting betrof het stuk tussen de Adriaan Goekooplaan en de Scheveningseweg en de Johan de Wittlaan. In dat gebied zijn onder meer de ambassades van China en Israël gevestigd, net als het Europese Agentschap voor Justitiële Samenwerking (Eurojust).

Er was veel politie aanwezig in en om het gebied, waar niemand in mocht. Bewoners mochten de wijk wel verlaten. Even na 15.30 uur werd de afzetting opgeheven. Eerder werd al gemeld dat de verdachte situatie geen betrekking had op het Catshuis zelf.