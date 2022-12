Een 78-jarige man uit Veghel is in de nacht van zaterdag op zondag in het Noord-Brabantse Erp om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. De politie spreekt van een eenzijdig ongeval, wat betekent dat er geen anderen bij het ongeluk waren betrokken.

Het slachtoffer raakte met zijn auto door nog onbekende oorzaak van de weg en botste op een boom. De man zat alleen in de auto. Hulp mocht niet meer baten, hij overleed ter plaatse. Onderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd.