Ruim 20 mensen met oogletsel in Oogziekenhuis Rotterdam

In het Oogziekenhuis Rotterdam zijn ruim twintig mensen met oogletsel door vuurwerk binnengebracht. Het jongste slachtoffer is 7 jaar. Zeven mensen moesten vanwege ernstig letsel worden geopereerd. Oogarts Tjeerd de Faber maakte zondag aan het einde van middag melding van het 24e slachtoffer.

Het ziekenhuis verwacht dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen. De meeste mensen kwamen kort na de jaarwisseling naar het ziekenhuis, maar ook in de ochtend kwamen er nog veel slachtoffers binnen.

Oogarts Tjeerd de Faber sprak zondagochtend al van een “ouderwetse horrornacht”. De meeste vuurwerkslachtoffers zijn volgens de oogarts geraakt door siervuurwerk. Daarbij ging het zowel om mensen die het vuurwerk zelf afstaken als omstanders die stonden te kijken. “Mensen denken dat siervuurwerk veiliger is, maar dat is dus niet zo. Met name de wind speelde afgelopen nacht een rol, die zorgde voor afzwaaiers. Een van de patiënten werd geraakt toen hij op 25 meter afstand stond”, legt De Faber uit.

Een van de slachtoffers is blijvend blind aan één oog, zes hebben ander blijvend letsel. Van de rest is nog onduidelijk hoe ernstig de schade is, meldt De Faber. Het aantal patiënten gaat nog toenemen, met name omdat andere ziekenhuizen patiënten doorverwijzen.

Tijdens de jaarwisseling van 2020 behandelde het ziekenhuis achttien patiënten met oogletsel door vuurwerk. Tijdens de coronajaren kwamen veel minder oogpatiënten binnen. Op 1 januari 2022 behandelde het Oogziekenhuis vijf vuurwerkslachtoffers. Niemand van hen werd toen geopereerd.

“We zijn weer terug bij af. Doodzonde dat dit toch weer de prijs moet zijn van nieuwjaar vieren”, aldus De Faber. Hij pleit al jaren voor een permanent landelijk vuurwerkverbod om oogletsel door vuurwerk te voorkomen. Volgens een woordvoerster worden in de loop van de week de cijfers bekendgemaakt van het totaal aantal mensen dat in ziekenhuizen aan oogletsel is behandeld.

Ook het brandwondencentrum van het Martini Ziekenhuis in Groningen heeft een drukke oudejaarsnacht beleefd. Zeven patiënten werden opgenomen en nog eens zeventien mensen zijn behandeld aan hun verwondingen veroorzaakt door vuurwerk. Ook in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam zijn vier mensen opgenomen in het brandwondencentrum voor vuurwerkverwondingen aan hun gezicht.

De afgelopen zeven jaarwisselingen moesten zo’n 400 tot 500 mensen naar de spoedeisende hulp (SEH) na een vuurwerkongeval. Dit aantal was aanzienlijker lager tijdens de afgelopen twee “coronajaarwisselingen”, toen geen vuurwerk afgestoken mocht worden. Vorig jaar kwamen 256 mensen na een ongeval met vuurwerk bij de SEH terecht, een jaar eerder waren dit er 108.