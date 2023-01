18-jarige aangehouden voor dodelijke steekpartij in Bladel

De politie heeft in de nieuwjaarsnacht een 18-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke steekpartij in het Brabantse Bladel. Op oudejaarsdag werd daar een man van eveneens 18 jaar zwaargewond aangetroffen op de oprit van een woning aan de Dissellaan. Hulp mocht niet meer baten en de man overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Zowel de verdachte als de omgekomen man komt uit Bladel, aldus de politie.

De politie kreeg de verdachte in het vizier na sporen- en buurtonderzoek in de Dissellaan. De man werd aangehouden in zijn woning. In eerste instantie meldde de politie dat het steekincident in een huis had plaatsgevonden, maar daar kwam ze later op terug. Na onderzoek bleek dat de steekpartij buiten had plaatsgevonden. Over de aanleiding voor de steekpartij is nog niets bekendgemaakt.