Agenten gewond tijdens drukke jaarwisseling in het zuiden

De politie heeft het in het zuiden van het land op veel plaatsen erg druk gehad tijdens de jaarwisseling. In Helmond moesten twee agenten naar het ziekenhuis nadat zij door jongeren met vuurwerk werden bekogeld. Een van hen liep gehoorschade op. In het Limburgse Geleen werden ook agenten bekogeld met vuurwerk toen zij optraden tegen mensen die vuurwerk naar een woning gooiden. Ook in Breda en Roosendaal werd vuurwerk naar de politie en brandweer gegooid. Die spreekt desondanks van een beheersbare avond en nacht zonder grote incidenten.

In Helmond sneuvelde ook een voorruit van een politieauto toen die bestookt werd met vuurwerk. Het voertuig was daardoor niet meer inzetbaar, aldus de politie. Uiteindelijk werd iemand aangehouden in de Brabantse plaats. In de hele regio Oost-Brabant ging het in totaal om elf aanhoudingen, waaronder voor vernieling, bedreiging en rijden onder invloed. Bij het incident in Geleen werd iemand aangehouden voor belediging, nadat de politie had opgetreden en een groep mensen uit elkaar had gedreven.

Op oudejaarsdag raakte iemand in Hapert (Noord-Brabant) zwaargewond bij carbidschieten. Hij is per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. In Sevenum (Limburg) liep iemand ernstige verwondingen op door het afsteken van vuurwerk, aldus de politie, die persoon is per traumahelikopter naar een ziekenhuis vervoerd.

De afgelopen twee jaarwisselingen golden allerlei strikte coronamaatregelen, zoals een landelijk vuurwerkverbod en een maximum groepsgrootte voor zowel binnen als buiten. Het aantal gevallen van geweld tegen de politie steeg ondanks de beperkingen die toen van kracht waren.