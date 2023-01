Politie Noord-Nederland bij oudjaar druk met overlast en branden

De politie Noord-Nederland heeft tijdens de jaarwisseling veel meldingen binnengekregen van branden, vernielingen en overlast. De politie in Groningen, Friesland en Drenthe heeft vijftien mensen aangehouden. De drie provincies zeggen wel dat de nacht zonder grote ongeregeldheden is verlopen.

In Groningen heeft de ME twee keer ingegrepen omdat het onrustig was op straat en er een veilige werksituatie voor hulpverleners moest worden gecreƫerd. Even na middernacht liep een agent in diezelfde stad verwondingen op doordat hij werd geraakt door vuurwerk. Ook in Assen en Hoogeveen is met vuurwerk naar de politie gegooid.

De politie Noord-Nederland meldt verder een paar ernstige incidenten door ongelukken met vuurwerk. In Drachten is bijvoorbeeld een jong kind gewond geraakt door vuurwerk. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht en de politie doet onderzoek naar het voorval.

De afgelopen twee jaarwisselingen golden allerlei strikte coronamaatregelen, zoals een landelijk vuurwerkverbod en een maximum groepsgrootte voor zowel binnen als buiten. De politie heeft tijdens de jaarwisseling vorig jaar in totaal 289 mensen aangehouden in verband met “nieuwjaarsincidenten”. Hieronder vallen onder andere vechtpartijen en andere soorten mishandelingen, brandstichtingen, verschillende vormen van overlast en vernielingen. Dat waren er ongeveer evenveel als het jaar ervoor, toen de politie tijdens oud en nieuw 282 mensen aanhield.

In de laatste jaarwisseling voor corona, van 2019 op 2020, werden 356 mensen opgepakt. Het aantal aanhoudingen laat in langjarig perspectief een dalende lijn zien. Zo werden tijdens de nieuwjaarsnacht van 2014 op 2015 nog 639 mensen aangehouden.