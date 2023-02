Medewerker Haagse huisartsenpraktijk neergestoken

In een huisartsenpraktijk in Den Haag is dinsdag een persoon neergestoken. Volgens de praktijk gaat het om iemand die daar werkt. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. De mogelijke dader is opgepakt. Over de identiteit van slachtoffer en verdachte is nog niets bekendgemaakt. Ook de aanleiding is niet bekend.

De huisartsenpraktijk zit aan de Apeldoornselaan in Den Haag, niet ver van het Zuiderpark. Op zijn site meldt de praktijk gesloten te zijn en dat de politie onderzoek doet. “Er heerst verslagenheid. We proberen zo goed als mogelijk elkaar te ondersteunen in het team. Onze gedachten gaan nu vooral uit naar onze collega.”