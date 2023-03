Drie overvallers Belgische wapenwinkel opgepakt in Rijsbergen

Bij een politieactie waaraan ruim zeventig agenten meededen, zijn in het Brabantse Rijsbergen de drie verdachten van een overval op een legale wapenwinkel in het Belgische Nieuwmoer aangehouden. Een van de aangehouden verdachten werd gebeten door een politiehond en raakte daardoor gewond. De politie heeft bij de aanhoudingen waarschuwingsschoten gelost.

Een woordvoerder van het Antwerpse parket zei tegen de Gazet van Antwerpen dat de overvallers de uitbater van de wapenwinkel met een wapen bedreigden en richting Nederland vluchtten zonder dat ze iets buit hadden gemaakt.

Na de overval in Belgiƫ zette de politie de achtervolging op de auto met de daders in. In Rijsbergen lieten de overvallers hun auto achter en vluchtten ze te voet verder. De politie heeft de auto teruggevonden. Bewoners kregen het advies om tijdens de klopjacht binnen te blijven. Buurtbewoners zeiden tegen BN DeStem dat ze een van de verdachten door een tuin zagen rennen, nadat hij uit een kliko was geklommen.

Twee verdachten werden aan het begin van de avond aangehouden. Omstreeks 20.45 uur meldde de politie dat ook de derde overvaller in Rijsbergen was opgepakt.