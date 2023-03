Fietster (77) overlijdt na botsing met voetganger in Didam

Een 77-jarige fietster uit Beek (Gelderland) is zaterdagavond overleden nadat ze eerder op de dag in botsing was gekomen met een voetganger op de Bievankweg in Didam, meldt de politie zondag.

Het ongeluk gebeurde rond 13.20 uur. De voetganger liep samen met een andere man over een bromfietspad waar de vrouw fietste. Door de botsing raakte de vrouw gewond. Het slachtoffer werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, waar ze in de avond is overleden.

De voetgangers, twee mannen van 33 en 37 jaar, waren onder de invloed van alcohol. Zij zijn na het ongeval aangehouden en verhoord, maar zijn inmiddels weer vrijgelaten.

De politie onderzoekt hoe de botsing kon gebeuren en vraagt mensen die iets gezien hebben contact op te nemen.