Statenzetels cruciaal voor 50PLUS

Het wordt deze week erop of eronder voor 50PLUS. Alleen bij voldoende zetels in Provinciale Staten kan Martin van Rooijen in de Eerste Kamer zijn succesvolle strijd tegen het nieuwe pensioenstelsel voortzetten.

De senator vecht al jaren voor goede oudedagsvoorzieningen en voorziet bij het nieuwe pensioenstelsel grote problemen met kwaliteit en uitvoerbaarheid. “Ik zeg: niet doen.” Vervangen van het pensioenstelsel is ook niet nodig, vindt hij.

Wel moet er worden geïndexeerd. Die aanpassing aan de inflatie is volgens hem nu mogelijk en voorkomt dat de ouderen straks een onzeker pensioen krijgen. Het nieuwe stelsel zou een eerste stap zijn richting privatisering.

De fractievoorzitter van 50PLUS in de Eerste Kamer kan er niet over uit: “De inflatie gaat door het dak, de rente gaat door het dak, de koopkracht dondert in elkaar, en wat doen wij? Wij gaan het enige stelsel dat ouderen naast de AOW nog een stukje basispensioen geeft onzeker maken.”

Hij zal dan ook in de Eerste Kamer blijven strijden, zolang hij kan, om het nieuwe stelsel tegen te houden. “Mijn grote speerpunt: dit is onteigening en dat moet van tafel en het bezwaarrecht moet terugkomen.”

Desnoods vecht hij door tot het Hof van Justitie in Luxemburg, heeft hij al gezegd in ‘Stem voor later’, de onlinetalkshow van zijn partij. Volgens sommige deskundigen zou het hem ook nog wel kunnen lukken om in Luxemburg gelijk te krijgen.

Zijn laatste succes is in elk geval iets waar iedereen met AOW in Nederland nu al de vruchten van plukt; begin dit jaar werd de AOW – mede dankzij Martin van Rooijen – met acht procent verhoogd.

Behalve voor AOW en pensioenen, zet de senator zich ook in om armoede, vooral onder ouderen, tegen te gaan. Zo maakt hij zich nu grote zorgen over de dreigende armoedeval van honderdduizenden Nederlanders

Vooralsnog is de inzet: genoeg zetels halen bij de Statenverkiezingen, zodat hij zijn karwei kan afmaken. Hoeveel zetels precies nodig zijn, is door het verschillend gewicht van de zetels per provincie niet exact te zeggen, dus het blijft waarschijnlijk spannend tot de laatste stem is geteld.

Aan de partij, die vaak het nieuws haalde door onderling gekibbel, zal het niet liggen. Betrekkelijk eensgezind is er de afgelopen maanden door bijna vijfhonderd kandidaten in twaalf provincies en eenentwintig waterschappen met veel inzet en enthousiasme campagne gevoerd. Nu is de kiezer aan zet.