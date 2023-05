Een bril nodig: waar moet je op letten bij de aanschaf?

Een bril kan een grote impact hebben op je dagelijks leven. Het kan je helpen om beter te zien en je ogen te beschermen tegen schadelijke invloeden van buitenaf. Maar waar moet je op letten bij de aanschaf van een bril? In deze blog geven we je een aantal tips.

Laat je ogen meten

Voordat je een bril gaat kopen, is het belangrijk om je ogen te laten meten. Dit kan bij een opticien of oogarts. Tijdens de meting wordt gekeken naar de sterkte van je ogen en of er sprake is van een eventuele afwijking. Op basis van deze meting kan de opticien of oogarts bepalen welke sterkte glazen je nodig hebt. Een geschikte opticien vinden is hierbij wel belangrijk, op deze manier ben je namelijk ervan verzekerd dat je een correcte oogmeting krijgt.

Kies het juiste montuur

Het montuur van de bril is minstens zo belangrijk als de glazen. Het montuur moet niet alleen bij je gezicht passen, maar ook bij je persoonlijke stijl. Er zijn verschillende soorten monturen verkrijgbaar, van klassiek tot modern en van groot tot klein. Het is belangrijk om een montuur te kiezen dat goed past bij de vorm van je gezicht. Zo staat een rond gezicht bijvoorbeeld mooi met een hoekig montuur en staat een hoekig gezicht mooi met een rond montuur.

Kies de juiste glazen

Naast het kiezen van het juiste montuur, is het ook belangrijk om de juiste glazen te kiezen. Er zijn verschillende soorten glazen verkrijgbaar, zoals enkelvoudige glazen, multifocale glazen en glazen met coating. Enkelvoudige glazen zijn geschikt voor mensen die alleen een bril nodig hebben voor veraf of dichtbij. Multifocale glazen zijn geschikt voor mensen die zowel veraf als dichtbij een bril nodig hebben. Glazen met coating zijn geschikt voor mensen die hun bril willen beschermen tegen krassen en vuil.

Kijk naar de prijs

Een bril kan behoorlijk prijzig zijn. Het is daarom belangrijk om goed te kijken naar de prijs en wat je hiervoor krijgt. Een goedkope bril kan bijvoorbeeld van mindere kwaliteit zijn en sneller kapot gaan. Een duurdere bril kan daarentegen ook van betere kwaliteit zijn en langer meegaan. Het is daarom belangrijk om de prijs af te wegen tegen de kwaliteit en duurzaamheid van de bril.

Kijk naar de service

Tot slot is het belangrijk om te kijken naar de service die de opticien biedt. Zo bieden sommige opticiens een garantie op de bril en de glazen. Ook bieden sommige opticiens een gratis oogmeting aan en kun je bij sommige opticiens terecht voor een gratis bril reparatie. Het is daarom belangrijk om te kijken naar de service die de opticien biedt en wat voor jou belangrijk is.