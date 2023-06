Gelderse Staten eisen vlees in de provinciekantine

De Gelderse Provinciale Staten hebben een motie aangenomen waarin wordt gevraagd altijd een vleesmaaltijd in de kantine van het provinciehuis beschikbaar te hebben. De motie werd woensdag tijdens de Statenvergadering ingediend door Marjolein Faber van de PVV.

De partij diende het verzoek in tijdens het agendapunt over de jaarstukken 2022. Faber wees erop dat er op woensdagen geen warme vleesmaaltijd beschikbaar is in de kantine van het provinciehuis. Woensdag is de vaste vergaderdag van de Gelderse Staten. Faber wil op zo’n dag naar eigen zeggen ook graag karbonade kunnen eten als ze daar trek in heeft. De aankondiging van de motie leidde tot groot gelach in de Statenzaal.

De BoerBurgerBeweging, CDA, VVD, SGP, PVV, Forum voor Democratie, JA21 en 50PLUS hielpen de motie aan een meerderheid. De eerste vier van die partijen onderhandelen momenteel met elkaar over een nieuwe coalitie in Gelderland.

De linkse partijen maakten van hun spreektijd gebruik om de vleesmotie af te keuren. GroenLinks vond het voorstel “nergens op slaan” en de SP noemde het “volstrekt onzinnig”. Meerdere partijen wezen erop dat de motie niets met de besproken jaarstukken van doen had, maar voorzitter John Berends bracht hem evengoed in stemming.

Overigens lijkt de motie overbodig te zijn. In de kantine werd woensdagavond wel degelijk vlees geserveerd bij de warme maaltijd.