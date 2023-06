Gelderse partijen presenteren coalitieakkoord

De formatie in de provincie Gelderland is afgerond en woensdag wordt in het provinciehuis in Arnhem het coalitieakkoord gepresenteerd. Het nieuwe Gelderse bestuur bestaat uit de BoerBurgerBeweging (BBB), VVD, CDA, ChristenUnie en SGP, die samen 30 van de 55 zetels in het Gelderse parlement hebben.

Afgelopen weekend werd bekend dat de onderhandelende partijen tot een akkoord waren gekomen. Woensdag worden ook de namen van de kandidaat-gedeputeerden bekendgemaakt. Zij worden eind juni be√ędigd. Op dit moment bestaat het Gelderse college van Gedeputeerde Staten – zoals het ‘kabinet’ in de provincie heet – uit zes gedeputeerden. Dat aantal kan in de nieuwe samenstelling anders uitvallen.

Oud-minister Ank Bijleveld, die de formatie in Gelderland leidde, liet eerder al weten dat het bedoeling was een coalitieakkoord “op hoofdlijnen” op te stellen. Dat wil zeggen dat andere partijen in de Provinciale Staten van Gelderland kunnen meedenken over de concrete uitwerking van de plannen.

Gelderland was als tweede provincie klaar met de formatie. Limburg bereikte vorige week als eerste een akkoord, dat vrijdag werd gepresenteerd. Flevoland presenteert komende vrijdag als derde provincie een coalitieakkoord. In alle provincies behalve Utrecht levert de BBB als grote winnaar van de verkiezingen van afgelopen maart naar verwachting bestuurders.