Twee mannen opgepakt voor moord in Tilburg in 2016

Twee mannen van 32 en 37 jaar zijn dinsdagochtend opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Söner Yetkin in Tilburg in 2016. De 37-jarige man is aangehouden in de penitentiaire inrichting in Veenhuizen, de andere man is gearresteerd in Tilburg. Beide mannen zitten in beperkingen in de cel, aldus de politie.

Het lichaam van Yetkin (30) werd op 11 december 2016 gevonden op een parkeerplaats aan de Statenlaan in Tilburg. De man lag half onder een auto. Onderzoek wees uit dat hij was bezweken aan de gevolgen van een schotwond. De politie zette een groot onderzoeksteam op de zaak, maar kon tot nu toe geen verdachten aanhouden.