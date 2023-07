Drie doden bij verkeersongeluk in Markenbinnen

De 21-jarige man uit Amersfoort die in de nacht van zondag op maandag zwaargewond raakte bij een verkeersongeluk in het Noord-Hollandse Markenbinnen is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. In de Markervaart is een derde overleden slachtoffer gevonden, meldt de politie. Over de identiteit van deze persoon is nog niets bekendgemaakt.

Eerder op maandag werd al duidelijk dat een 21-jarige man uit Breda was omgekomen bij het verkeersongeluk, dat rond middernacht gebeurde. Volgens de politie zaten de drie dodelijke slachtoffers met elkaar in een auto. Na een aanrijding met een ander voertuig raakte de auto waarin de slachtoffers zaten te water, nadat de auto eerst honderden meters door was gereden en meerdere malen over de kop was geslagen.

Hulpdiensten rukten massaal uit en wisten twee slachtoffers uit het water te halen. Voor de zoektocht naar de derde inzittende kwam in de loop van maandagochtend het Landelijk Team Onderwaterzoekingen (LTOZ) in actie. Het lichaam van het aangetroffen slachtoffer moet nog worden geborgen, zegt de politie. Vanwege de zoekactie is het scheepvaartverkeer in de Markervaart gestremd tussen de Enge Stierop en de Tapsloot.

Voor zover bekend raakte niemand in het andere bij het ongeval betrokken voertuig gewond. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de aanrijding.