In een woning aan het Nonnenveld in Uden (Noord-Brabant) is woensdag het lichaam van een vrouw gevonden. Het gaat om de 41-jarige bewoonster. De politie vermoedt dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. De politie heeft aan het begin van de avond een man aangehouden op verdenking van betrokkenheid.

De melding kwam rond 10.40 uur bij de politie binnen. Ondanks het vermoeden van de politie en de aanhouding blijven alle scenario’s open. De doodsoorzaak wordt onderzocht.