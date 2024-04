De hele wereld om je pols: Hoe werkt de Canyon SW-86 Smartwatch?

(advertentie)

Bij het kiezen van een slim horloge moeten we een compromis sluiten, waarbij we in de eerste plaats een gadget krijgen en geen statusaccessoire, wat we normaal gesproken van chronometers verwachten. Dit nieuwe, slimme horloge van Canyon wist echter beide kwaliteiten te combineren: het is zowel een multifunctioneel apparaat als een passende aanvulling op elke look.

Geef het een persoonlijk tintje

Dit nieuwe model, ontworpen door een Italiaanse ontwerper, brengt een frisse, moderne kijk op de wereld van draagbare technologie. De Canyon Otto SW-86 is ontworpen voor mensen die genieten van het leven en niet bang zijn om zichzelf te zijn, maar wel weten dat moderne technologieën ‘als een klok’ moeten lopen. Een wijzerplaat in de vorm van een octagon – een achthoek – werd getransformeerd in een helder 1,3-inch IPS display met een reeks gebruikelijke, vooraf ingestelde wijzerplaten (watch faces), met een mogelijkheid om uw eigen wijzerplaten te uploaden om het horloge aan uw stijl aan te passen. SW-86 is beschikbaar in de kleuren wit, zwart en rood.

Voor sport en gezondheid

Naast een stijlvol accessoire is het ook een krachtige fitness-tracker die stappen telt en hartslag en zuurstofsaturatie en bloeddruk meet. De SW-86 biedt 25 sportmodi, gedetailleerde activiteitsstatistieken en is waterdicht met een IP68-classificatie. Bovendien stuurt dit slimme horloge herinneringen over drinktijd en een inactieve levensstijl, en zorgt het ook voor slaapmonitoring. De SW-86 is ontworpen voor mensen die altijd in beweging zijn – een laag energieverbruik zorgt voor maximaal zeven dagen in actieve modus.

Voor het werk

Het is makkelijk om een belangrijk gesprek te missen op een feestje met lawaai en luidruchtige gesprekken. Maar niet met dit horloge: vibratie waarschuwt u voor een inkomend gesprek. Meldingen op het scherm van Canyon SW-86 informeren u over nieuwe berichten, e-mails en helpen u belangrijke afspraken of/en vergaderingen niet te missen. U hoeft ze alleen maar te synchroniseren met uw smartphone via uw eigen Canyon Life app.

Voor het leven

Om de track op uw smartphone te wijzigen, hoeft u uw mobiele telefoon niet meer uit uw zak of tas te halen. Dit kan met behulp van een slim horloge. Maak gebruik van de slimme wekker om overal op tijd te zijn. Maak de perfecte foto dankzij camerabediening op afstand. Controleer het weer door naar uw pols te kijken om te weten wat u vandaag moet dragen en of u een paraplu moet meenemen

Canyon SW-86 maakt verbinding met het network op zowel Android- als iOS-apparaten van Apple. Dit betekent dat de gadget werkt met iPhone, Samsung Galaxy, Huawei en flink wat andere merken. Dit slimme horloge voldoet aan de GDPR-norm en beschermt uw persoonlijke informatie. De SW-86 is het meest individuele cadeau dat bij iedereen past.

Оver Canyon