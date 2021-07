Vaccinatielocatie in Amsterdam twee dagen dicht vanwege festivals

Mensen die op 31 juli en 1 augustus een prikafspraak hebben staan in de NDSM-loods in Amsterdam-Noord moeten een nieuwe afspraak maken. Op die data worden op het terrein namelijk twee festivals gehouden: Pleinvrees en De Zon.

Volgens een woordvoerder van de GGD Amsterdam worden de afspraken geannuleerd, omdat het verenigen van twee grote bezoekersstromen op één dag niet verantwoord zou zijn. “En de festivals hebben recht op dat terrein”, aldus de woordvoerder. “Toen wij in de NDSM-loods trokken om te vaccineren, zat alles nog op slot. Deze vaccinatieafspraken werden gemaakt in een periode toen iedereen dacht: er zijn daar geen evenementen.”

Mensen met een vaccinatieafspraak voor 31 juli of 1 augustus kunnen dezelfde dag terecht bij één van de andere priklocaties in de hoofdstad, zegt de woordvoerder. “Het is natuurlijk heel vervelend dat zij niet bij hun gekozen locatie terecht kunnen, maar er is die dag zeker een vaccin beschikbaar voor hen”, aldus de woordvoerder. “Met je afspraak reserveer je een tijdslot, en dan wordt er voor die datum een vaccin gereserveerd. Daarom kunnen we de beschikbare vaccins en het benodigde personeel voor dezelfde dag omleiden naar een andere locatie”, legt de woordvoerder uit.

Op sociale media delen mensen screenshots van het sms’je dat ze ontvingen van de GGD. “Uw vaccinatieafspraak op 31 juli op het NDSM-terrein gaat niet door”, staat er. “De locatie is deze dag niet beschikbaar. Sorry hiervoor. U kunt bellen met 020-555 5202 of 0800-7070 om een ander moment of andere locatie te kiezen. U krijgt trouwens nog een automatische sms over 31 juli, die kunt u negeren! Groet, GGD GHOR NL.”

Twitteraars reageren verbaasd. “Hoezo doen we letterlijk alles om langer in de ellende te zitten? We prikken toch juist om naar festivals te kunnen?”, schrijft iemand. “Same here. Geannuleerd, want ‘locatie niet beschikbaar’. Pleinvrees dus. Oja, en of ik zelf ff het overbezette nummer kan bellen voor nieuwe afspraak. Joejoe”, reageert iemand anders. “Nummer is nu onbereikbaar. Zeker als er niet een alternatieve locatie bij komt echt onbegrijpelijk”, schrijft SP-kamerlid Peter Kwint.

In Amsterdam zijn nog drie andere vaccinatielocaties: de RAI in Zuid, de Calandhal in Nieuw-West en de concerthal AFAS Live in Zuidoost.