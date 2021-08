Collegevoorzitter VU Amsterdam: heropen hoger onderwijs

Collegevoorzitter Mirjam van Praag van de Vrije Universiteit Amsterdam vindt het hoog tijd worden dat het hoger onderwijs weer opengaat in het nieuwe collegejaar.

In een interview met Het Parool zegt ze: “We hebben de afgelopen anderhalf jaar ongekende maatregelen genomen om een crisis in de gezondheidszorg te voorkomen. Begrijpelijk, ik wil niks bagatelliseren, maar als het risico op zo’n crisis er niet meer is, is er geen enkele grond meer voor die maatregelen.” Volgens haar is inmiddels het merendeel van de studenten en docenten gevaccineerd.

Van Praag ziet dat studenten er vooral psychisch onder lijden dat het onderwijs online plaatsvindt, al zijn hun studieresultaten wel op peil gebleven.

“Maar studeren is meer dan dat. Studenten worden geacht te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling, aan sociale vaardigheden, aan volwassen worden. Tijdens hun opleiding denken ze ook na over de rol die ze later willen spelen in de maatschappij. Dat kan niet zonder contact met andere studenten en met docenten”, aldus de VU-topvrouw in Het Parool.

Ze schetst dat elk extra jaar opleiding in het latere leven gemiddeld rond 8 procent meer inkomen oplevert. “Dus als je een aantal maanden mist, betekent dat wat. Studenten van nu dreigen langdurig op een achterstand van misschien wel 3 procent te worden gezet.”

Dat kan uiteindelijk ook gevolgen hebben voor het verdienvermogen van Nederland: “Als we nu niks doen kan ons dat jaarlijks 1,5 procent bruto nationaal product kosten. Op de lange duur zou dat kunnen oplopen tot een bedrag van zo’n 600 miljard euro.”

Het kabinet beslist komende vrijdag of het hoger onderwijs weer zonder coronabeperkingen open kan.