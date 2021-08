Per vergissing ontvoerde man maakt het redelijk, zegt politie

Met de 56-jarige man uit Hoofddorp die per vergissing was ontvoerd, gaat het naar omstandigheden redelijk. Dat meldt de politie. Het rechercheteam is nog bezig met het onderzoek naar de ‘vergisontvoering’.

Het slachtoffer en zijn familie bedanken alle mensen die hebben meegedacht in deze zaak, maar willen het nu graag in alle rust verwerken.

De Hoofddorper werd vorige week donderdagavond ontvoerd in het Noord-Hollandse Cruquius. De politie zei al snel dat de daders zich hadden vergist. Een andere man was het doelwit van de ontvoerders. Diezelfde avond werden in verband met de verdwijning van de Hoofddorper al zes mannen aangehouden in Gouda.

De ontvoerde Hoofddorper dook dinsdagnacht gewond op in een woonwijk in Delft, waar hij aanbelde bij verschillende adressen. Hij bleek uit een auto te zijn gezet door de ontvoerders. De man was mishandeld en is naar een ziekenhuis gebracht.

De verdachten zijn drie Rotterdammers van 22, 22, en 30 jaar, een 31-jarige man uit Zwijndrecht, een 33-jarige man uit Dordrecht en een man van 30 jaar zonder bekend woonadres. Maandag werd hun voorarrest met twee weken verlengd.