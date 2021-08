Rechter behandelt stikstofzaak week voor start GP Zandvoort

Ruim een week voor de start van de Dutch Grand Prix buigt de voorzieningenrechter van de rechtbank in Haarlem zich over de afgegeven stikstofvoorziening van circuit Zandvoort.

De zitting is op donderdagmiddag 26 augustus, zegt een woordvoerder van de rechtbank. Het driedaagse race-evenement in Zandvoort begint een week later, op vrijdag 3 september.

Milieuclub Mobilisation for the Environment, de club van Johan Vollenbroek, wil dat de vergunning voor het organiseren van de Formule 1 in Nederland wordt geschorst. Volgens de milieuclub klopt de gebruikte stikstofrekensom niet.

Tegen de vergunning loopt al een bodemprocedure, maar de rechtbank besloot in juli het onderzoek hiernaar te heropenen en geen uitspraak te doen op 12 augustus. De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (STAB) kreeg de opdracht meer onderzoek te doen naar de betwiste stikstofuitstoot.

De bodemrechter sprak zich afgelopen donderdag wel uit in een zaak over de bescherming van de rugstreeppad en de zandhagedis, die was aangespannen door Stichting Duinbehoud en de Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen.

In het vonnis noemde de rechtbank het race-evenement “van groot openbaar belang voor de topsport” en een “impuls voor de regionale economie en het toerisme”. Die belangen wegen volgens de rechter zwaarder dan de aantasting van de leefgebieden van de beschermde diersoorten.

Dat was voor Vollenbroek reden om de voorlopige voorziening, een kort geding bij de bestuursrechter, in te dienen. Hij hoopt daarmee dat alsnog tijdig een streep door het evenement gaat.