Amsterdam: kom niet meer naar protest evenementensector, te druk

De gemeente Amsterdam vraagt demonstranten niet meer aan te sluiten bij de actie Unmute Us. Volgens de gemeente is de demonstratie van de evenementensector tegen de coronamaatregelen die de branche treffen te druk. “Kom hier niet naar toe”, schrijft de gemeente op Twitter.

In Amsterdam hebben zich duizenden mensen verzameld voor de demonstratie. Ze willen dat evenementen vanaf 1 september weer met een volledige capaciteit mogen plaatsvinden. De demonstranten lopen door de stad, voorgegaan door een truck met muziek. Ze dragen protestborden bij zich. Op elk bord staat op de achterkant het verzoek om 1,5 meter afstand te houden.

De actie volgt nadat demissionair premier Mark Rutte onlangs tijdens een persconferentie bekendmaakte dat discotheken en nachtclubs tot 1 november dicht moeten blijven. Meerdaagse evenementen gaan sowieso tot 20 september niet door. Kort na de mededeling van Rutte werd de demonstratie van de evenementensector aangekondigd.

Volgens de organisatie hebben ongeveer 2000 organisatoren van festivals en evenementen, evenementenlocaties en leveranciers zich aangesloten bij het protest, onder wie de organisatoren van Lowlands, DGTL, North Sea Jazz, Best Kept Secret, A State of Trance en Soenda.

Ook in Rotterdam, Utrecht, Groningen, Eindhoven en Nijmegen zijn betogers de straat op gegaan. In Nijmegen zijn ongeveer 700 mensen bijeen.