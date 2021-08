Iedere bezoeker Formule 1 in Zandvoort heeft tribunestoeltje

De organisatie van de Formule 1-race in Zandvoort doet er naar eigen zeggen alles aan het evenement begin september volgens de coronaregels te laten verlopen. Niemand komt binnen zonder een bewijs van vaccinatie of negatieve coronatest, zo stelt de organisatie. Ook heeft iedere bezoeker een toegewezen stoeltje op de tribune en zien suppoosten erop toe dat bezoekers de regels respecteren.

“Buiten de poort hanteren we de RIVM-richtlijnen, maar op het terrein is geen sprake meer van de 1,5 meterregel. Wij zien wel een verantwoordelijkheid om al onze gasten zo goed mogelijk te informeren om elkaar de ruimte geven”, zegt een woordvoerder van de Dutch Grand Prix. “We zorgen voor spreiding op de tribunes en wijzen erop gebruik te maken van de tribuneplaatsen die iedereen heeft toegewezen gekregen.”

“Wij zien het ook als onze plicht dat het evenement ordentelijk verloopt”, aldus de woordvoerder. “Zo zijn er geen televisieschermen in de hospitalityruimten waar mensen kunnen samendrommen. Wie naar racende auto’s wil kijken, moet naar buiten en plaatsnemen op de tribune. We hebben ook extra mensen in dienst genomen die de bezoekers wijzen op de regels en aanwijzingen geven. Er treden ook geen artiesten op.”

Vanwege de coronamaatregelen kan slechts twee derde van het beoogde aantal toeschouwers de drie racedagen op het circuit van Zandvoort bezoeken. Er waren 100.000 toegangskaarten per dag verkocht. Een kleine 70.000 mensen is nu dagelijks welkom. Het Formule 1-weekeinde omvat op 3 september de vrije trainingen, op 4 september de kwalificatierace en op 5 september de race.

De organisatie maakt gebruik van de CoronaCheck-app voor toegang. “Bij alle bezoekers wordt de QR-code gecheckt. Tickethouders die niet volledig gevaccineerd zijn, moeten een testafspraak maken via Testen voor Toegang. Dat kan alleen in de omgeving waar iemand woont en daarvoor krijgen onze kaarthouders een voorrangscode per e-mail. In Zandvoort zelf worden geen tests gepland voor tickethouders die één dag komen. Voor bezoekers die in Zandvoort verblijven en het evenement op meerdere dagen bezoeken, bouwen we samen met Testen voor Toegang een tijdelijke testlocatie in Zandvoort.”

Waar die tijdelijke testlocatie komt te staan en hoeveel tests daar per dag kunnen worden afgenomen, kan een woordvoerder van Stichting Open Nederland – dat het Testen voor Toegang organiseert – nog niet zeggen. De testlocatie is alleen te gebruiken door bezoekers van het Formule 1-weekeinde.