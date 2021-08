Halsema opent onzeker zakelijk evenementenseizoen

In Amsterdam geeft burgemeester Femke Halsema donderdagochtend het startschot voor de terugkeer van fysieke zakelijke evenementen in de stad. De sector is goed voor een miljardenomzet, maar door corona is zo’n 80 procent van de omzet verdampt in 2020. Bij veel evenementenlocaties overheerst de onzekerheid, nu nog onduidelijk is welke regels dit najaar gaan gelden.

Halsema geeft het startschot in de RAI Amsterdam. In het expocentrum begint op 21 september het fintechevenement ‘Money2020’. Daarmee keren fysieke zakelijke evenementen na anderhalf jaar terug in de stad. Vorig jaar noopten de vele annuleringen RAI Amsterdam tot het schrappen van ruim honderd banen.

Bij middelgrote of kleinere locaties voor zakelijke evenementen is er veel somberte over de komende maanden. De periode tussen september en de jaarwisseling geldt normaal gesproken als hoogseizoen. Henk Kroneberg, voorzitter van Dutch Venue Association, beschouwt het vierde kwartaal als verloren. Bij de organisatie zijn 55 evenementenlocaties aangesloten, waaronder de Beurs van Berlage in Amsterdam en het World Forum in Den Haag.

“De zakelijke evenementenbranche is geen winkel die meteen klanten kan ontvangen als je weer open mag. De aanlooptijd zit tussen de zes weken en de drie à vier jaar”, zegt Kroneberg. Volgens hem regende het afzeggingen en telefoontjes om te schuiven met data, nadat het kabinet eerder deze maand aankondigde dat zakelijke evenementen aan beperkingen gebonden blijven. Daarbij moet gedacht worden aan beperkingen zoals gedwongen zitplaatsen.

Kroneberg schat dat bij locaties van Dutch Venue Association een derde tot de helft van alle vaste banen verloren gingen door de malaise in coronajaar 2020.

Bij grotere evenementenlocaties is er meer hoop. Zo laat Jaarbeurs Utrecht weten dat ze erop vertrouwen dat de 1,5 meterregel vervalt na 20 september. “We kijken met vertrouwen naar het najaar.” Grotere complexen als de Jaarbeurs en Ahoy in Rotterdam geven ook aan dat er genoeg ruimte is voor zogeheten doorstroomevenementen. Daarbij zijn bezoekers maar kort op dezelfde plek en mogen ze dus wel rondlopen.

“We hebben tienduizenden vierkante meters ruimte, waardoor we nog best wat kunnen organiseren. We komen nog best dicht bij de aantallen van voor corona. Maar waar je eerst misschien één hal nodig had, heb je er nu twee nodig voor hetzelfde aantal mensen”, zegt een woordvoerster van Ahoy. “En dankzij het Songfestival weten organisatoren uit het buitenland ons ook goed te vinden.”