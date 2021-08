Regio Amsterdam mist miljard euro omzet door dichte congressector

Doordat de Amsterdamse congressector anderhalf jaar heeft stilgelegen, liep de regio Amsterdam een ​​omzet van ongeveer een miljard euro mis. Burgemeester Femke Halsema en topman van RAI Amsterdam Paul Riemens bespraken donderdag tijdens een persconferentie de economische en maatschappelijke impact van het stilliggen van de sector. Ook werd het startschot gegeven voor de terugkeer van zakelijke evenementen in de stad.

De congressen in RAI Amsterdam genereerden in 2019 een jaaromzet van circa 690 miljoen euro en duizenden banen voor de regio Amsterdam. Over het algemeen is een omzet van 1 euro toegevoegde waarde voor RAI Amsterdam 7 euro toegevoegde waarde voor de regio, komt naar voren uit berekeningen van de RAI. Dat de congressen de afgelopen tijd niet door konden gaan, noemt Halsema “dramatisch”. “Economisch gezien, maar ook voor de spirit van de stad.”

Vorig jaar noopten de vele annuleringen het congrescentrum nog tot het schrappen van ruim honderd banen, zo’n 30 procent van het totaal. Riemens kijkt nu vooruit naar het eerste zakelijke evenement in het centrum van 21 tot en met 23 september, het fintech-evenement Money2020. “We zijn er klaar voor om in september van start te gaan met verschillende invloedrijke evenementen voor alle sectoren, ook de financiële.”

Zakelijke evenementen kunnen vooralsnog tot 19 september alleen onder strikte voorwaarden plaatsvinden. Dat betekent bijvoorbeeld dat deelnemers moeten zitten of dat er slechts één persoon per 5 vierkante meter mag zijn. De capaciteit van een bijeenkomst hangt er ook vanaf of mensen bij binnenkomst om een vaccinatie- of testbewijs wordt gevraagd.

Volgens Halsema en wethouder van economische zaken Victor Everhardt is ook de stad weer klaar voor zakelijke evenementen. De gemeente investeert de komende vier jaar 3,7 miljoen euro in het werven van congressen. “We willen van Amsterdam een ​​van de belangrijkste congressteden van Europa maken”, aldus Everhardt.