Kamerleden kritisch over drukte in Zandvoort

Een aantal Kamerleden heeft op sociale media kritiek geuit na het zien van de beelden van het circuit van Zandvoort. Daarop is een grote mensenmenigte te zien die het terrein verlaat en waar het voor de meeste bezoekers ogenschijnlijk onmogelijk is om de coronaregels na te leven.

Lisa Westerveld (GroenLinks), Jan Paternotte (D66) en Attje Kuiken (PvdA) reageren kritisch op Twitter op de drukte op Zandvoort. Zo schrijft Kuiken: “Leuk zo’n festival, euh Formule 1. Alle liefhebbers gun ik alle plezier, maar het blijft wel zuur voor alle Milkshake- en Lowlands-liefhebbers.”

Paternotte twittert een verzoek aan het kabinet: “Ik denk dat we wel uitleg verdienen over het verschil tussen een menigte op weg naar een autofestival met camping en een menigte op weg naar een autovrij festival met camping.”

Westerveld breekt een lans voor de cultuursector. “Gelukkig maar, dat iedereen netjes op hun stoeltje blijft zitten Leg dit nog even uit aan de culturele sector”, schrijft ze.

Voor de Formule-1 in Zandvoort gelden dezelfde regels als in andere sectoren, aldus zorgminister Hugo de Jonge vrijdagmiddag. “Maar ik zie dat de praktijk schuurt met wat de regel is”, zegt hij over de beelden waarop te zien is dat vele duizenden mensen door elkaar lopen op het evenement. Een oordeel wil de demissionaire bewindsman nog niet vellen over de drukte in Zandvoort. Handhaving van de regels is aan de gemeente zelf.