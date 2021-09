Ook bij verlaten van Zandvoort staan mensen dicht op elkaar

Ook bij het verlaten van Zandvoort zijn mensen dicht op elkaar komen te staan. Voor de ingang van het treinstation ontstond korte tijd een opstopping van ongeveer tweehonderd circuitbezoekers die onderweg naar huis zijn. 1,5 meter afstand houden lukte niet. Na ongeveer vijf minuten was de grootste drukte voorbij.

Eerder op de dag was het op de weg naar het Formule 1-terrein ook al druk. Vlak voor het opgaan van een loopbrug klonterden mensen samen en werd er geen afstand gehouden.

De gemeente Zandvoort zei daarop dat het om piekmomenten ging. Volgens een woordvoerder is er goed gehandeld door de handhavers op straat. “Voor een deel komt het ook aan op eigen verantwoordelijkheid van de bezoekers. En als het echt te ingewikkeld wordt, kunnen we nog opschalen.” Dat is voor de middag niet gebeurd.

Om 17.00 uur begon op de Zandvoortse boulevard een airshow. Die moet er ook voor zorgen dat mensen zich meer verspreiden.