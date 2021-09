Wangedrag studentencorps: vernederen, schoppen, in elkaar slaan

Het grensoverschrijdend gedrag tijdens de ontgroening bij studentenvereniging A.S.C./A.V.S.V. in Amsterdam betreft extreem vernederen, schoppen en in elkaar slaan. Dat valt op te maken uit een brief van het bestuur van de Vereniging van Reünisten van de vereniging.

Het zouden zowel jongens als meisjes zijn die zich eraan schuldig hebben gemaakt, zo staat te lezen in de brief. “In onze ogen is echt veel mis met een aantal jongens en zeker ook meisjes dat het als normaal beschouwt dat extreem vernederen, schoppen en in elkaar slaan onderdeel behoort te zijn van de korte groentijd. “Dat is mij ook gebeurd, dus dat doe ik ook weer”.”

Vrijdag werd bekend dat het studentencorps onmiddellijk stopte met de dispuutkennismakingstijd, omdat het bestuur meldingen had ontvangen van wangedrag tijdens de ontgroening. Wat er precies was gebeurd, meldde vrijdag een woordvoerder niet, maar het zou “volstrekt onacceptabel” zijn.

In de brief van de reünisten staat daarover nog: “de (groen)besturen van de disputen waarvan klip en klaar is dat er misdragingen aan de orde zijn, zijn zeer bedreven in het geheel verdraaien van feiten richting Senaat en hun eigen reünisten. Er wordt glashard ontkend, het wordt klein gemaakt, ook wanneer letsel zichtbaar is en de nuldejaars verklaren dat er geweld heeft plaatsgevonden.”

De vereniging viert in juli 2022 haar 170-jarig bestaan, zo schrijven de reünisten, maar “er is geen reden voor een feest wanneer de gewenste en kennelijk noodzakelijke cultuuromslag niet gaat plaatsvinden”.

Het Amsterdamsch Studenten Corps en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (A.S.C./A.V.S.V.) is volgens de eigen site met ruim 2700 actieve leden de grootste studentenvereniging van Nederland.