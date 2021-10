Verdachte van aanslag op Poolse supermarkt zwijgt

Sersinio D., die verdacht wordt van een aanslag op een Poolse supermarkt in Aalsmeer, heeft maandag bij de eerste niet-inhoudelijke zitting in zijn zaak gezwegen. De 20-jarige man wilde niets kwijt over waarvoor hij terechtstaat.

De explosie vond plaats op 7 december 2020. Het was de eerste in een reeks van aanslagen op Poolse supermarkten door heel Nederland. In totaal zijn bij justitie negen verdachten in beeld. Het motief voor de aanslagen bleef ook op de zitting van maandag nog onduidelijk.

Het Openbaar Ministerie denkt dat D. medeverantwoordelijk is voor de aanslag in Aalsmeer. Zo slaat zijn telefoon aan op dezelfde zendmasten als een telefoon die maar een paar dagen actief was. De telefoons “zijn met elkaar mee gereisd” langs dezelfde zendmasten, tot de telefoon van D. enige tijd voor de aanslag uit werd gezet. De telefoon die maar een paar dagen actief was “noemen we een actietelefoon”, aldus de officier van justitie. Oftewel: een telefoon die voor de communicatie rond een misdrijf wordt gebruikt. Daarnaast zijn volgens het OM op de dag van de explosie twee forse stortingen op de rekening van de verdachte gedaan.

D. wil niets zeggen over wie er nog meer betrokken zijn bij de aanslag. Zijn advocaat heeft de rechtbank gevraagd D. in afwachting van de behandeling van zijn zaak op vrije voeten te stellen. Daarbij wees de advocaat onder meer op zijn vrijwel blanco strafblad. Ook is aan de reclassering gevraagd te onderzoeken of D., die ten tijde van de aanslag negentien jaar oud was, niet volgens adolescentenstrafrecht moet worden vervolgd. “Mijn indruk is dat we hier te maken hebben met een zeer jonge jongen”, aldus de verdediging.

De rechtbank buigt zich later op maandag over de voorlopige hechtenis van de man.