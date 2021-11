Darter Van Gerwen strandt in Amsterdam in halve finales

Michael van Gerwen heeft bij de World Series of Darts Finals in Amsterdam de finale niet gehaald. De viervoudige kampioen moest in de halve eindstrijd zijn meerdere erkennen in Jonny Clayton uit Wales. Het duel eindigde in 11-6. Van Gerwen kwam in de partij snel op achterstand en kon daarna niet meer terugkomen.

Clayton gooit zondagavond in de finale tegen de Belg Dimitri Van den Bergh. De winnaar gaat met een bedrag van ruim 80.000 euro naar huis. De verliezer van de eindstrijd krijgt ongeveer 35.000 euro.

“Dit was een heel frustrerende partij voor mij”, gaf Van Gerwen na afloop toe bij RTL7. “Ik begon net iets te slordig aan de wedstrijd en daarna wilde ik net iets te graag. Maar ik moet ook respect voor Clayton hebben. Hij bleef goed doorgooien en zette me goed onder druk. Ik kan mezelf echter wel het een en ander verwijten. Jammer dat ik nu voor eigen publiek niet heb kunnen laten zien wat ik waard ben.”

De World Series of Darts Finals wordt sinds 2015 gehouden. Van Gerwen was winnaar in 2015, 2016, 2017 en 2019.