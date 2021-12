Gebied rondom stadion Alkmaar in december veiligheidsrisicogebied

Het gebied rondom het AFAS-stadion in Alkmaar is door de burgemeester voor de maand december aangewezen als veiligheidsrisicogebied, zo maakt de gemeente donderdag bekend. Dat betekent dat de politie daar preventief mag fouilleren.

Het besluit is genomen om op te kunnen treden op de dagen waarop voetbalclub AZ thuiswedstrijden speelt. Die staan nu gepland op 2, 5 en 9 december. De maatregel gaat donderdag in om 16.00 uur, wanneer in de avond tegen Fortuna Sittard wordt gespeeld, en duurt tot 1 januari 2022. Om bij ongeregeldheden op niet-voetbaldagen snel te kunnen opschalen, geldt de verordening gedurende de hele maand.

Aanleiding voor de maatregel zijn de ongeregeldheden tijdens de laatste thuiswedstrijd van AZ en bij andere voetbalstadions in de afgelopen weken. Politie, gemeente, het Openbaar Ministerie en de voetbalclub hebben in samenspraak besloten tot aanvullende maatregelen tegen het “groeiend voetbalgeweld”, aldus de gemeente. “Elk lid van de vierhoek neemt daarbij de benodigde maatregelen.”

De beslissing van de burgemeester is een van de maatregelen. “In de overweging van het besluit is er nadrukkelijk aandacht voor de zorgen over het gevaar dat zwaar (illegaal) vuurwerk met zich meebrengt.” Tijdens de wedstrijd AZ-NEC staken fans buiten het stadion zwaar vuurwerk af, waarbij ook op politie en stewards werd gericht. Ook drongen supporters het stadion binnen, waardoor het duel enige tijd werd gestaakt. Vanwege de coronamaatregelen mag er momenteel geen publiek bij voetbalwedstrijden aanwezig zijn. Er is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de ongeregeldheden van 20 november.