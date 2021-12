Halsema: Amsterdam heeft al bufferzone bij abortuskliniek

In Amsterdam is al sprake van een bufferzone tussen demonstranten en bezoekers van een abortuskliniek. Dat zegt burgemeester Femke Halsema in een reactie op ruim 6000 mails die deelnemers aan een actie van het Humanistisch Verbond verstuurden.

In de mails riepen zij negen burgemeesters op de bezoekers van abortusklinieken tegen intimidatie te beschermen en een zone bij de klinieken te maken waarin niet mag worden gedemonstreerd. Volgens het Humanistisch Verbond zijn daarover te weinig of geen regels in Almere, Amsterdam, Den Bosch, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Roermond, Rotterdam en Zwolle.

In Amsterdam is er iedere maand een demonstratie bij de abortuskliniek aan de Sarphatistraat. De wet stelt dat demonstranten op hoor- en zichtafstand van het beoogde doel moeten kunnen demonstreren. Met de demonstranten is afgesproken dat zij aan de overkant van de straat mogen staan. “In die zin is er in Amsterdam dus al sprake van een bufferzone tussen demonstranten en de ingang van een kliniek”, aldus Halsema.

Verder stelt Halsema dat intimidatie te allen tijde onacceptabel is, “evenals het ongewenst aanspreken van de bezoekers van de kliniek”. De gemeente houdt de situatie rond de kliniek samen met de politie actief in de gaten, aldus de burgemeester. Ook is er afgesproken dat de kliniek het meldt als er intimidatie of overlast is van een demonstratie. “Zover mij bekend, heeft de kliniek zich recentelijk niet bij ons gemeld”, aldus Halsema.

Het Humanistisch Verbond vindt de bufferzone in Amsterdam te beperkt. “Bezoekers van de kliniek in Amsterdam kunnen de demonstranten op geen enkele manier omzeilen. In sommige gemeenten, zoals in Utrecht, moeten antiabortusactivisten 100 meter afstand houden. In Arnhem is dat zelfs 500 meter. Waarom lukt het andere burgemeesters niet om dat te realiseren?”, aldus een woordvoerder.

Het Humanistisch Verbond noemt de actie een laatste redmiddel. “Al jaren demonstreren antiabortusactivisten bij de ingang van abortusklinieken. Ze vallen bezoekers lastig door ze vast te pakken of valse informatie te verstrekken. Deze intimidatie moet stoppen.”

Inmiddels heeft de burgemeester van Eindhoven laten weten een bufferzone te gaan instellen. “Het gaat om een kleine zone, maar we zijn er superblij mee. Het is een mooie eerste stap”, stelt de woordvoerder van het Humanistisch Verbond. Ook in Den Haag is er sinds oktober vorig jaar vanwege de coronamaatregelen een locatie op 100 meter afstand waar demonstranten kunnen staan, meldt burgemeester Jan van Zanen in een reactie. Het Humanistisch Verbond wil een toezegging van de burgemeester dat dit ook na corona de vaste demonstratieplek wordt.