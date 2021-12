Aanhouding in IJmuiden en gebiedsverboden in Hilversum na protest

In Nederland is op zondag op meerdere plaatsen door groepen die zich Defend noemen, gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. In IJmuiden is zondag een persoon aangehouden wegens het afsteken van vuurwerk, nadat de Mobiele Eenheid een groep van tientallen demonstranten uiteendreef. Bij het Mediapark in Hilversum kregen vier demonstranten een gebiedsverbod opgelegd.

De gemeente Velsen, waar IJmuiden onder valt, vaardigde een noodbevel af voor het Plein 1945. Zondag verzamelden daar tientallen mensen die demonstreerden tegen de coronamaatregelen. De politie veegde vanwege het bevel het plein leeg. Wat later, aan het einde van de middag, trok de politie zich weer terug vanaf het plein.

In Hilversum kregen vier mensen een gebiedsverbod opgelegd nadat de politie signalen had ontvangen dat groeperingen de rechtsorde wilden verstoren. Op en rond het Mediapark in Hilversum waren zondag veel agenten aanwezig. Het ging volgens de politie om groeperingen die zich Defend noemen en op besloten platforms op sociale media oproepen naar het Mediapark te gaan.

Ook in Den Haag was zondagmiddag veel politie zichtbaar aanwezig met onder meer busjes en agenten te paard. Die aanwezigheid had volgens de politie te maken met informatie die was binnengekomen. Er was vooral veel politie op de Bezuidenhoutseweg en bij het Catshuis, waar zondag een deel van het kabinet vergaderde over de coronamaatregelen.

Aan het einde van de middag waren de meeste protestbijeenkomsten beƫindigd.