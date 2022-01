Eerste klanten geknipt in ‘bijpunttheater’ De Kleine Komedie

De eerste reeks ‘knipbeurten’ in De Kleine Komedie in Amsterdam heeft zich zonder ingrijpen van de gemeente Amsterdam voltrokken. Onder anderen Freek de Jonge en Henry van Loon speelden tijdens cultuurprotest Kapsalon Theater ieder een korte set van ongeveer een kwartiertje terwijl er op het toneel daadwerkelijk druk geknipt werd.

“Er wordt niet gewassen of geföhnd, het is meer een soort bijpunttheater”, zei Diederik Ebbinge, de drijvende kracht achter de landelijke protestdag, voor aanvang tegen het publiek. Vervolgens koos hij drie mensen uit die als eersten mochten plaatsnemen op de kappersstoelen op het toneel.

Freek de Jonge beet het spits af. Hij besprak de gebeurtenissen rond The Voice. Jochem Myjer verscheen als laatste op het toneel. Hij verving Sanne Wallis de Vries die vanwege een coronabesmetting thuis in quarantaine is en niet aanwezig kon zijn. Myjer en zijn collega-cabaretier Bert Visscher fungeerden ook als ‘beveiligers’. Zij controleerden bij de deur QR-codes en tickets. Actrice Lies Visschedijk was actief als kappersassistent. Ze veegde het haar bijeen en begeleidde de klanten.

In De Kleine Komedie zijn verschillende knipronden. Elk uur begint een nieuwe ronde waarbij maximaal vijftig mensen naar binnen mogen. De laatste ronde is om 16.00 uur.