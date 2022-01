Heijmans bouwt voor miljoenen euro’s huurwoningen in Amsterdam

Bouwconcern Heijmans gaat meer dan tweehonderd sociale huurwoningen bouwen in Amsterdam. De nieuwe huisvesting komt op het eiland Oostenburg, ten oosten van het centrum. Met de klus is een bedrag van circa 26 miljoen euro gemoeid.

Volgens Heijmans gaat het onder meer om een complex met 173 studio’s die zijn bedoeld voor jongere mensen. Ook komen er dertig woningen voor senioren. De bouw gebeurt in opdracht van woningcorporatie Stadgenoot, waarmee Heijmans vaker samenwerkt.

Bij het project kiest Heijmans voor een prefab bouwsysteem. Dan hoeft er minder werk op locatie gedaan te worden. En bijkomend voordeel is dat het project sneller klaar is, stelt het bedrijf. De beoogde oplevering van de woningen is in het vierde kwartaal van 2023.

Oostenburg is een van de drie Oostelijke Eilanden in Amsterdam. Deze zijn in de 17e eeuw aangelegd. Het eiland was vroeger een centrum van handel en industrie, met pakhuizen vol specerijen uit IndiĆ«. Onder aanvoering van Stadgenoot wordt Oostenburg momenteel ontwikkeld tot een “toegankelijke stadswijk”, met daarin zowel huurwoningen van verschillende klassen als koopappartementen, zelfbouwwoningen, ontspanningsplekken, horeca en bedrijvigheid.