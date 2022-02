Greenpeace tevreden met onderzoek OM naar Tata Steel en Harsco

Milieuorganisatie Greenpeace noemt het een “flinke opsteker” voor de omwonenden van Tata Steel dat het OM strafrechtelijk onderzoek gaat doen naar de staalfabriek en onderaannemer Harsco. “Niet alleen hebben honderden mensen aangifte gedaan, ook weten we uit onderzoek van het RIVM dat de fabrieken grote gezondheidsschade veroorzaken onder de burgers in de omgeving”, aldus Dewi Zloch, campagneleider van het team Klimaat en Energie bij Greenpeace.

Met het strafrechtelijk onderzoek naar Tata Steel en Harsco hoopt Zloch dat er eindelijk duidelijkheid komt voor alle omwonenden van de staalfabriek. “Het vervuilende ‘Tata-monster’ moet gestopt worden”, stelt ze. “Greenpeace pleit voor het zo snel mogelijk sluiten van de meest ziekmakende onderdelen van grote vervuiler Tata Steel.”

In het strafrechtelijke onderzoek moet het Openbaar Ministerie bepalen of Tata Steel en Harsco, dat zich op het terrein van Tata bevindt, opzettelijk en in strijd met de wet hebben gehandeld door gevaarlijke stoffen “in de bodem, lucht of oppervlaktewater” te brengen. “Met mogelijk gevaar voor de openbare gezondheid”.