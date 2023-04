School in Zaandam dicht na ontvangen dreigmail met vuurwapens

Het vmbo Pascal Zuid in Zaandam is dinsdag dicht voor leerlingen vanwege een dreigmail met foto’s van vuurwapens die de school maandagavond ontving, bevestigen de politie en de school na berichtgeving van Hart van Nederland. Volgens een woordvoerster van de school werd in de mail met grof taalgebruik gezegd dat de afzender de leerlingen en de docenten iets aan wilde doen.

“We zijn allemaal enorm geschrokken”, laat de school weten. “Daarom houden we de deuren een dag gesloten om iedereen de ruimte te geven om bij te komen van dit nieuws.”

Volgens de politie heeft de school op eigen initiatief besloten de deuren dinsdag dicht te houden. De school gaat woensdag weer open. De lessen worden nu zo veel mogelijk opgevangen met digitaal onderwijs.

De politie onderzoekt wie er verantwoordelijk is voor het versturen van de dreigmail. Dit is volgens een woordvoerder van de politie sowieso een strafbaar feit, ook als de bedreiging niet wordt uitgevoerd.