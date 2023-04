Een verdachte is aangehouden voor een schietincident op de Herengracht in Muiden donderdagavond. De politie is nog op zoek naar twee andere betrokkenen. Bij het incident raakte rond 18.00 uur een persoon gewond.

De Herengracht in het Noord-Hollandse vestingstadje is een drukke straat langs de sluis, met drukbezochte terrassen en horeca. Volgens de politie zijn de verdachten weggerend.