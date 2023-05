Twee agenten gewond bij arresteren minderjarige Zaandammer

Twee agenten zijn zondagavond gewond geraakt bij het arresteren van een minderjarige jongen uit Zaandam. De politie meldt dat de jongen een van de agenten aanreed met zijn bromfiets en enkele meters over de grond heeft meegesleurd. De arrestatie was op de Rijshoutweg in Zaandam.

Ook de andere agent raakte gewond. Waarom de jongen agressief werd is volgens de woordvoerder niet bekend. De agenten zagen hem door rood licht rijden op de Wibautstraat en achtervolgden hem tot zijn arrestatie op de Rijshoutweg. Hij zit nog vast.

De politiemensen liepen kneuzingen en schaafwonden op. Ondanks hun verwondingen gaat het goed met ze, volgens een woordvoerder. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle, maar hoefden daar niet te blijven.