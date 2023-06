De A5 vanuit Hoofddorp was donderdagmiddag even dicht na een ongeval waarbij meerdere auto ’s betrokken waren. Rijkswaterstaat meldde het ongeluk rond 14.30 uur. Een uur later werd de weg weer vrijgegeven.

De snelweg richting Hoofddorp was afgesloten ter hoogte van Amsterdam-Geuzenveld. Verkeer werd omgeleid.