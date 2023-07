Eneco: windmolenparken IJmuiden draaien weer

De windmolenparken van Eneco bij IJmuiden, die eerder op de dag stil kwamen te liggen vanwege storm Poly, draaien weer. “De storm is voorbijgetrokken”, laat een woordvoerder weten.

Het gaat om het Prinses Amaliawindpark voor de kust van IJmuiden en windpark Spuisluis bij de monding van de haven in IJmuiden. De piek van de storm lag in deze regio, met zeer hoge windsnelheden.

Op land schakelden ook een aantal windturbines zichzelf uit vanwege de storm. Het Zeeuwse windpark Borssele op zee had geen last van de storm en bleef gewoon draaien.

Volgens de Eneco-woordvoerder schakelen oudere windmolens zichzelf uit bij langdurige wind boven de 90 kilometer per uur. De nieuwe windturbines blijven doordraaien tot windsnelheden van 108 kilometer per uur. Dat komt overeen met ongeveer windkracht 11.

Ook windturbines van Vattenfall schakelden zichzelf woensdag uit vanwege de storm. “Daar hoeven we zelf niks aan te doen, die zetten zichzelf automatisch stil wanneer de windsnelheid boven de 25 meter per seconde komt. En dat was natuurlijk het geval vandaag”, zegt een woordvoerder. De storm had volgens hem geen invloed op de stroomproductie.