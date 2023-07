Vier personen opgepakt na brand in Amstelhoek

De politie heeft vier personen opgepakt nadat een gebouw aan de Amstelkade in het Utrechtse Amstelhoek in brand was gevlogen. De brand is volgens de politie “mogelijk onder verdachte omstandigheden ontstaan”.

Een woordvoerder kan hier nog geen verdere details over geven. Zo is onduidelijk of er bijvoorbeeld een drugslab is gevonden of dat er wordt gedacht aan brandstichting.

De woning wordt bewaakt en er is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. De brandweer kreeg het vuur snel na het uitbreken ervan onder controle. Het ging om een “grote schuur/serre” die achter een woning stond, zo zei de veiligheidsregio.