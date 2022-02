Topruiters in aangepaste editie Dutch Masters

Het internationale paardensportevenement The Dutch Masters in Den Bosch gaat dit voorjaar in aangepaste vorm door. Van 11 tot en met 13 maart komen topruiters uit in dressuur- en springwedstrijden. De wedstrijden zullen steeds om 22.00 uur eindigen en er zijn maximaal 1250 toeschouwers per dagdeel welkom, meldt de organisatie.

Het besluit tot een aangepaste editie komt na de coronapersconferentie van 25 januari en daaropvolgend overleg met de veiligheidsregio. “Het is ontzettend belangrijk voor de paardensport, de fans, de Rolex Grand Slam of Show Jumping en de evenementenbranche dat The Dutch Masters doorgang kan hebben”, zegt toernooidirecteur Marcel Hunze. “We zijn heel blij dat we weer samen met de fans ’s werelds beste ruiters kunnen aanmoedigen.”

Het programma zal zich als gevolg van de coronavoorschriften concentreren in de hoofdpiste en bestaan uit de internationale rubrieken. Het gaat onder meer om de FEI World Cup Dressage op vrijdag (grand prix) en op zaterdag (kür op muziek) en de Grand Prix voor springruiters op zondagmiddag. Op vrijdag- en zaterdagavond worden de belangrijkste rubrieken ter voorbereiding op de Grand Prix verreden.

De organisatie werkt met vaste zitplaatsen, rekeninghoudend met de 1,5-meterregel. Het promodorp ontbreekt dit jaar.