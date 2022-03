Noord-Brabant wil bedrijven kansen bieden op vlak van kernenergie

De provincie Noord-Brabant gaat investeren in “nucleaire energie van de toekomst”. Het provinciebestuur wil hiermee Brabantse bedrijven die zich met kernenergie bezighouden helpen om zich verder te ontwikkelen. Dat zou extra kansen voor het bedrijfsleven in de provincie moeten opleveren.

Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen verwijst naar de overgang naar duurzame energie. Ook lijkt hij in een verklaring de Russische inval in Oekraïne aan te halen, zonder deze letterlijk bij naam te noemen. Volgens hem “ondervinden we de laatste tijd dat het goed zou zijn als we minder afhankelijk en meer autonoom zouden zijn van fossiele brandstoffen uit instabiele staten”. Hij denkt dat deze ontwikkelingen mogelijkheden bieden voor de Brabantse industrie. Door hier geld in te steken hoopt de provincie volgens hem ook de werkgelegenheid in Noord-Brabant te bevorderen.

De provincie investeert nu 850.000 euro. Dat geld gaat onder meer naar onderzoeksinstituut DIFFER uit Eindhoven, dat is gespecialiseerd in reactorwanden en materiaalonderzoek. De start-up Thorizon heeft op zijn beurt al een ontwerp voor een zogeheten gesmoltenzoutreactor, een nieuwe kernreactor die veiliger moet zijn dan conventionele kernreactoren. Het is de bedoeling om de ontwikkelingen op dit vlak meer te stimuleren. Daarnaast gaat de Brabantse Ontwikkel Maatschappij (BOM) contacten leggen met buitenlandse bedrijven voor mogelijke samenwerkingen.

De stap staat volgens een woordvoerder van de provincie los van ideeën om een Brabantse kerncentrale te bouwen. Eerder werd daar in de provincie wel over gepraat. Maar het provinciebestuur heeft aangegeven voor 2030 geen rol te zien voor een kerncentrale in Noord-Brabant.