Combinatie GL/PvdA groeit in Tilburg, GL grootste partij

In Tilburg is GroenLinks de grootste partij geworden bij de Provinciale Statenverkiezingen. De partij haalde 13,4 procent van de stemmen, bijna 1 procentpunt meer dan in 2019. Ook de PvdA groeit en gaat van 7,1 procent naar 9,6 procent, meldt de Verkiezingsdienst van het ANP. De twee partijen werken samen in de Eerste Kamer, die wordt samengesteld door Provinciale Statenleden.

Forum voor Democratie was in 2019 de grootste partij (16,8 procent), maar eindigt nu met 2,8 procent. Ook de VVD levert in en gaat van 14 naar 12,4 procent. Wel blijven de liberalen de tweede partij.

Nieuwkomer BBB doet het ook in Tilburg goed. Met 10,8 procent is de partij van Caroline van der Plas de derde partij.