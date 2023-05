Een voetganger is zondagmiddag op de A59 bij Waalwijk aangereden door een auto en daardoor gewond geraakt. Getuigen zeiden tegen de politie dat de automobiliste na het ongeval is doorgereden in de richting van de A2.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd. De politie onderzoekt hoe de voetganger op de A59 was terechtgekomen.