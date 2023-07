NS zet extra treinen in tijdens Tilburgse Kermis

De NS zet tijdens de Tilburgse Kermis extra treinen in van en naar de stad. In de avonden en weekenden vertrekken tussen Tilburg en onder meer Dordrecht, Eindhoven en Nijmegen meer treinen. Ook zet de NS meer medewerkers in tijdens de Tilburgse Kermis, die vrijdag begint.

Tijdens het pride-evenement Roze Maandag dat bij de kermis hoort, laat de NS meer nachttreinen rijden. Vanaf Amsterdam Centraal vertrekt aanstaande maandag de zogenoemde Roze Maandag Express. De trein rijdt via Utrecht en Den Bosch.

De Tilburgse Kermis is de grootste kermis van de Benelux en trok in 2019 ongeveer een miljoen bezoekers. Het evenement duurt tot en met volgende week zondag.