Verdachten vechtpartij Etten-Leur op vrije voeten

De vier personen die afgelopen zondag werden opgepakt bij een vechtpartij in het centrum van het Brabantse Etten-Leur, zijn weer op vrije voeten. Ze blijven nog wel verdachte in het onderzoek naar onder meer de mishandeling van drie agenten die avond, meldt de politie.

Agenten die afkwamen op de melding van de vechtpartij werden belaagd door tientallen mensen. Drie agenten en een onbekend aantal burgers raakten gewond. De zondag opgepakte personen zijn drie mannen van 54, 52 en 34 jaar oud en een vrouw van 52 jaar oud. In het centrum was een feest nadat daar de Profwielerronde had plaatsgevonden.

Er zijn camerabeelden veiliggesteld. Omdat het gaat om een vechtpartij “met veel deelnemers, tijdens een evenement waarbij veel mensen aanwezig waren, kan het onderzoek nog enige tijd in beslag gaan nemen. De politie sluit niet uit dat er nog meer verdachten in beeld komen.”