Verdachte aangehouden na vondst dode man in woning Den Bosch

De politie heeft een 49-jarige man uit Den Bosch aangehouden na de vondst van een overleden man in een woning in die Brabantse stad. De politie vermoedt een misdrijf. Er wordt nog onderzocht of de verdachte, die in het huis aanwezig was, iets te maken heeft met de dood van het slachtoffer. De man zit nog vast. Van een vrouw die in het pand aanwezig was, is een verklaring opgenomen.

De dode man werd gevonden in een huis in de Brugstraat in het centrum van Den Bosch nadat een getuige zich had gemeld bij de politie. De forensische recherche heeft sporenonderzoek verricht. De politie laat weten dat de identiteit van het slachtoffer nog niet officieel is vastgesteld, maar wel “een sterk vermoeden” te hebben om wie het gaat.

De politie roept mensen op die zaterdagavond, in de nacht van zaterdag op zondag of zondagochtend iets hebben gezien of gehoord bij de woning zich te melden of eventuele beelden van bewakings- of deurbelcamera’s in de omgeving te delen.